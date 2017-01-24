На черном рынке Приморья конфисковано более 20,5 тысяч литров спирта

Арестован товар из 80 магазинов и павильонов

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

В январе 2017 года в Приморском крае правоохранительными органами были проведены сотни рейдов по выявлению фактов подпольной торговли спиртосодержащими жидкостями в магазинах региона: в 80 случаях была обнаружена торговля этанолом из-под полы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Изъято более 20,5 тысяч литров непищевой спиртосодержащей продукции на сумму более 10 миллионов рублей.