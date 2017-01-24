В январе 2017 года в Приморском крае правоохранительными органами были проведены сотни рейдов по выявлению фактов подпольной торговли спиртосодержащими жидкостями в магазинах региона: в 80 случаях была обнаружена торговля этанолом из-под полы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Изъято более 20,5 тысяч литров непищевой спиртосодержащей продукции на сумму более 10 миллионов рублей.
На черном рынке Приморья конфисковано более 20,5 тысяч литров спирта
Арестован товар из 80 магазинов и павильоновВладивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.
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