На черном рынке Приморья конфисковано более 20,5 тысяч литров спирта

Сильный снег обрушится на Приморье в ночь на пятницу 17:36, 24 января Сильный снег обрушится на Приморье в ночь на пятницу
Приморец пытался покинуть родину с кучей денег, спрятанных в штанах и носках 16:58, 24 января Приморец пытался покинуть родину с кучей денег, спрятанных в штанах и носках
Оперативная съемка: Подростковый суицид 16:40, 24 января Оперативная съемка: Подростковый суицид (Видео)
Новостная лента
Январь, 25 среда
08:23
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
08:23
Приморцам предлагают похудеть к лету и выиграть путевку в Таиланд Эксклюзив
08:23
Приморский океанариум готов пускать посетителей бесплатно Эксклюзив
08:03
Приморцы могут проголосовать за Матч звезд КХЛ во Владивостоке
07:34
Современным детям не придется самим водить машину‍
06:17
Распитие алкоголя едва не закончилось трагедией
05:05
Россияне все чаще "сидят" в соцсетях
04:29
Женщина выпрыгнула из окна со своим 4-летним сыном
03:03
35-летний мужчина покончил жизнь самоубийством
02:22
Иностранное судно нарушило границу у берегов Сахалина
01:01
Женщины хотят случайного секса больше мужчин
00:20
Творческим мероприятием во Владивостоке отметят 79-й день рождения Владимира Высоцкого
Январь, 24 вторник
23:07
В Хабаровске из-за пожара несколько семей осталось без крова
22:30
Вулкан Ключевской выбрасывает пепел
21:02
На Луне хотят варить пиво
20:23
Курилы "встряхнуло" на 4,5 балла
19:09
Почти половина мужчин заражена смертельным вирусом
18:25
Хабаровского душегуба, убившего свою жену, двоих малолетних детей и свою бабушку, задержали Фото
17:59
Во Владивостоке открыли буерный сезон-2017 Видео
17:41
На заводе в Приморье сгорело "ценное" имущество Эксклюзив
17:36
Сильный снег обрушится на Приморье в ночь на пятницу
17:12
По "наводке" иностранных таможен в ДФО возбуждены десятки уголовных дел
17:08
Как слон играет черепахой в футбол? Видео
16:58
Приморец пытался покинуть родину с кучей денег, спрятанных в штанах и носках
16:45
Во Владивостоке задержана партия поддельных автозапчастей
16:40
Оперативная съемка: Подростковый суицид Видео
16:39
Во Владивостоке рассказали о Курильском бобтейле Видео
16:31
«Глазами моря»: в библиотеке №8 новая выставка Видео
16:27
Верховный суд РФ: Не продлевать арест людям, если следствие плохо работает
16:05
Продолжается регистрация в интернет-конкурсе «Торговая марка года-2016»
15:56
Хабаровчанин убил и сжег двух женщин и двух маленьких девочек Фото
15:53
Валерий Синельников о четвертой мировой войне и о жизни под гипнозом
15:53
ТОП-10 самых дорогих городов мира
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4071 (10) от 25 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Зеленые зоны надо отдать. Под защиту закона
Велико Приморье. А назначить некого?
Приморский океанариум пополнится пингвинами
У границы выходной
Светофор на Уборевича вновь работает
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

На черном рынке Приморья конфисковано более 20,5 тысяч литров спирта

Арестован товар из 80 магазинов и павильонов
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

В январе 2017 года в Приморском крае правоохранительными органами были проведены сотни рейдов по выявлению фактов подпольной торговли спиртосодержащими жидкостями в магазинах региона: в 80 случаях была обнаружена торговля этанолом из-под полы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Изъято более 20,5 тысяч литров непищевой спиртосодержащей продукции на сумму более 10 миллионов рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье муниципалитет выложил личные сведения о гражданах в открытый доступ
14:52, 24 января 2017 В Приморье муниципалитет выложил личные сведения о гражданах в открытый доступ

Нарушения устранены

В ДВФУ прикрыли кафе, в котором отравились студенты
14:14, 24 января 2017 В ДВФУ прикрыли кафе, в котором отравились студенты

При проверке обнаружена антисанитария и масса нарушений

Роспотребнадзор: Крыса действительно гуляла по хлебу во владивостокском супермаркете
13:59, 24 января 2017 Роспотребнадзор: Крыса действительно гуляла по хлебу во владивостокском супермаркете

Составлены протоклы

В Приморье задержано криминальное подростковое трио
13:39, 24 января 2017 В Приморье задержано криминальное подростковое трио

Несоврешеннолетние угнали авто у рассеянного гражданина

Под Магаданом спасли раненого снегоходчика
13:38, 24 января 2017 Под Магаданом спасли раненого снегоходчика

За пострадавшим летал вертолет с врачами

В Приморье сгорел гараж и автомобиль
13:21, 24 января 2017 В Приморье сгорел гараж и автомобиль

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье под суд пойдет мужчина, высокотехнологично обворовавший знакомых
13:13, 24 января 2017 В Приморье под суд пойдет мужчина, высокотехнологично обворовавший знакомых

Через сим-карты он украл 16 тысяч рублей