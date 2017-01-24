В Приморье муниципалитет выложил личные сведения о гражданах в открытый доступ

Нарушения устранены

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

В ходе проведения мероприятия систематического наблюдения (мониторинг) сайтов в сети «Интернет» Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю установлено, что на официальном сайте администрации Сунятсенского сельского поселения Михайловского муниципального района размещены персональные данные граждан обратившихся в администрацию, доступные неограниченному кругу лиц, в отсутствие согласия граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с установленным фактом, в адрес администрации направлено требование об устранении нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", а материалы систематического наблюдения направлены в прокуратуру Михайловского района Приморского края для решения вопроса о привлечении должностных лиц к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ, либо принятия иных мер прокурорского реагирования.

По состоянию на 20 января 2017 года администрацией Сунятсенского сельского поселения, устранены допущенные нарушения и выполнено требование Управления.