Роскомнадзор - приморцам: Рекламными смс занимается ФАС

Граждане жалуются на рассылки

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

В Роскомнадзор Приморского края продолжают поступать обращения граждан по вопросу рекламной рассылки смс-сообщений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с Положением об Управлении Роскомнадзора по Приморскому краю, утвержденным приказом от 25.01.2016 № 70, Управление осуществляет функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Вопросы соблюдения законодательства о рекламе не входят в компетенцию Роскомнадзора.

В соответствии с Положением о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденным приказом ФАС России от 23.07.2015 № 649/15 уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по контролю за соблюдением законодательства о рекламе является Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю.