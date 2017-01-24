Владимир Николаев покинул пост первого проректора ДВФУ или стал «невидимкой»?

Еще несколько месяцев назад он являлся одной из ключевых фигур

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Один из ключевых руководителей Дальневосточного федерального университета, принятый на работу Сергеем Иванцом, больше не обнаруживается в официальном списке проректоров на сайте ДВФУ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на деловую газету «Золотой мост».

Еще несколько месяцев назад одной из ключевых фигур Дальневосточного федерального университета был Владимир Николаев – молодой и перспективный первый проректор, приехавший в Приморье из Саратовской области, где успел поработать в органах представительной и исполнительной власти, а также в местном государственном университете. Территория ответственности Владимира Николаева была достаточно внушительной – в частности, вопросы земли и имущества. Нужно понимать, что у ДВФУ имеются в активе не только объекты кампуса на острове Русский, но и оставшиеся на материке объекты бывших ДВГУ, ДВГТУ и ТГЭУ.

После того, как Сергей Иванец был по решению суда от занимаемой должности, Владимир Николаев, как первый проректор, был на некоторое время назначен исполнять обязанности ректора, но тут приехал новый И.О. ректора – Никита Анисимов, и начались кадровые ротации. Вскоре за земельные дела и недвижимость стал отвечать другой проректор – Алексей Кошель. Но Владимир Николаев какое-то время оставался на должности первого проректора. И вдруг в середине января 2017 года его данные исчезли из официального сайта ДВФУ – по крайней мере, в списке проректоров его точно нет.

Отсюда вопрос – Владимир Николаев совсем покинул ДВФУ или же стал «невидимкой» — человеком на другой, «непроректорской» должности?