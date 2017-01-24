В ДВФУ прикрыли кафе, в котором отравились студенты

При проверке обнаружена антисанитария и масса нарушений

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

В Дальневосточном федеральном университете на острове Русский во Владивостоке прикрыли кафе, в котором отравились четверо студентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ходе эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, в частности: лица, работающие в организации общественного питания при поступлении на работу не в полном объеме проходят периодические медицинские осмотры, лабораторные исследования, а именно: у ряда работников в медицинских книжках отсутствуют данные об исследовании – мазок из зева на стафилококк, анализ крови на носительство брюшного тифа, отсутствуют сведения о флюорографическом исследовании, ежедневный осмотр сотрудников перед началом смены проводится формально, не проводится своевременная текущая уборка помещений кафе, не проводится своевременный и по мере необходимости косметический ремонт производственных помещений: отмечается изношенность покраски стен в производственных коридорах, выбоины на кафельной плитке пола в горячем, мясном цехах, производственных коридорах, отсутствует промаркированная в соответствии с видом продукта тара для хранения пищевой продукции, извлечённой из тары поставщика (продукция хранится в полиэтиленовых пакетах), не обоснованы сроки годности и условия хранения мясных и рыбных полуфабрикатов собственного изготовления - и еще ряд нарушений.

По факту выявленных нарушений в отношении ООО составлены протоколы о правонарушениях по ст. 6.6 КоАП РФ.

Фрунзенский суд Владивостока, исследовав материалы дела, установил в действиях фирмы состав и событие вменяемых административных правонарушений и назначил наказание в виде приостановки работы кафе в корпусах 7.2. и 5 сроком на 60 суток.