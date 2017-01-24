Роспотребнадзор: Крыса действительно гуляла по хлебу во владивостокском супермаркете

Составлены протоклы

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

По факту прогулки крысы по хлебу в супермаркете на улице Нейбута во Владивостоке была организована проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. В ходе проведения мероприятий подтвержден факт ненадлежащего проведения дератизационных мероприятий.

В отношении ООО составлены протоколы о правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).

Роспотребнадзором было принято решение об обращении в суд в защиту прав неопределенного круга потребителей.

Справка:



Наиболее распространенными заболеваниями, резервуаром и источником распространения которого являются грызуны, являются псевдотуберкулез, а также геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Псевдотуберкулез характеризуется общей интоксикацией, скарлатиноподобной экзантемой, поражением органов пищеварительной системы, суставов. Факторами передачи являются пищевые продукты, загрязненные выделениями грызунов. К основным факторам передачи относятся овощные блюда. Накоплению возбудителя способствует хранение указанных продуктов в условиях холодильника.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - заболевание, протекающее с высокой лихорадкой, общей интоксикацией. Заболевание передается воздушно-пылевым путем при высокой заселенности объектов грызунами (работа в гаражах, складах мусороприемных камерах).

Основной мерой профилактики этих заболеваний является проведение дератизационных мероприятий в соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», соблюдение которых является обязательной ответственностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К объектам, имеющим особое эпидемиологическое значение, относятся организации торговли продовольственными товарами, где дератизационные мероприятия должны проводиться систематически. Дератизационные мероприятия на эпидемиологически значимых объектах проводятся обученным персоналом организаций дезинфекционного профиля.