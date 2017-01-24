В Приморье задержано криминальное подростковое трио

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение жителя села Михайловка Приморского края о краже автомашины Тойота Пробокс с придомовой территории на улице 4-й квартал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. На территории района был объявлен план «Перехват».
Находясь на маршруте патрулирования в 5 км от поселка Новошахтинский, совместный патруль из числа инспекторов патрульно-постовой службы и представителей добровольной народной дружины обратил внимание на Тойоту Пробокс, похожую на указанную в ориентировке. Были приняты меры к остановке транспортного средства.
В автомашине находились трое подростков 16 лет - жители поселка Новошахтинский. Злоумышленники были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Несовершеннолетние правонарушители рассказали, что похитили иномарку, воспользовавшись ключами, которые автовладелец оставил в замке зажигания.
В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).
Полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.