В Приморье задержано криминальное подростковое трио

Несоврешеннолетние угнали авто у рассеянного гражданина

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение жителя села Михайловка Приморского края о краже автомашины Тойота Пробокс с придомовой территории на улице 4-й квартал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. На территории района был объявлен план «Перехват».

Находясь на маршруте патрулирования в 5 км от поселка Новошахтинский, совместный патруль из числа инспекторов патрульно-постовой службы и представителей добровольной народной дружины обратил внимание на Тойоту Пробокс, похожую на указанную в ориентировке. Были приняты меры к остановке транспортного средства.

В автомашине находились трое подростков 16 лет - жители поселка Новошахтинский. Злоумышленники были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Несовершеннолетние правонарушители рассказали, что похитили иномарку, воспользовавшись ключами, которые автовладелец оставил в замке зажигания.

В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.