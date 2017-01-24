Многодетным подтопленцам Приморья выдадут до 30 тысяч рублей на телевизоры

Выплата с благотворительного счета предназначена для оплаты предметов первой необходимости

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

75 многодетных семей, пострадавших от тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае, получили материальную поддержку из средств благотворительного счета; это семьи полностью либо частично потерявшие имущество во время разгула стихии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Получают компенсации те, кто стоит на учете в соцзащите. Эта

финансовая помощь может расходоваться на приобретение товаров первой необходимости (шкафы для одежды или посуды, мебель для спален и кухонь, холодильник, газовая или электрическая плита, стиральная машина, микроволновая печь, электрический чайник, радиатор отопления, электроводонагреватель, пылесос, телевизор, насос для подачи воды в случае отсутствия централизованного водоснабжения).

Для получения компенсации необходимо представить в территориальные отделы соцзащиты или многофункциональные центры заявление и документы, в том числе подтверждающие приобретение имущества первой необходимости после даты объявления ЧС в муниципальном образовании. Принимаются к рассмотрению счета, счета-фактуры, кассовые, товарные чеки либо иные документы, подтверждающие оплату.

Размер выплаты - до 30 тысяч рублей. Всего на счет поступило более10 миллионов рублей. Выплата компенсаций продолжается.

«Уже в этом году более десяти семей подали заявления на эту выплату. Всего по нашим расчетам, на компенсации могут рассчитывать около 100 семей, имеющих статус многодетных и стоящих на учёте в органах соцзащиты», – рассказали в администрации Приморского края.