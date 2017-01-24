В высотках Владивостока начался монтаж новых лифтов

Лифты в некоторых домах работают с момента их постройки – почти 48 лет

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Жители девятиэтажного дома на проспекте Острякова, 1 во Владивостоке на месяц остались без лифта. сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Подъёмник остановлен в связи с его заменой в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Лифт в этом доме работает с момента его постройки – почти 48 лет. Все механизмы и детали давно выработали свой ресурс и эксплуатировать подъёмник больше нельзя, рассказали специалисты Фонда капремонта.

Сейчас рабочие ремонтируют шахту лифта, устанавливают новые кронштейны и направляющие. После этого начнётся демонтаж старого оборудования и установка нового, которое уже доставлено с завода-изготовителя, расположенного в Подмосковье.

В помещении лифтовой также будет произведён ремонт и установлена противопожарная антивандальная дверь.

Работы планируют завершить работы до конца февраля.

Качество работ контролируют специалисты. Кроме того, после установки лифт обязательно будет проверяться специалистами Ростехнадзора.

Все лифты, которые устанавливаются, относятся к классу энергоэффективных. Управление процессами автоматизировано. Кабины антивандальные, оснащены тактильными пиктограммами для слабовидящих людей, а для слабослышащих есть голосовое сопровождение.

Всего в 2017 году планируется установить новые лифты в 93 домах.