В Приморье прокуратура нашла подпольное кладбище

Ни границ, ни дренажа, ни документов...

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Прокуратурой города Партизанска Приморского края по обращению местного жителя проведена проверка исполнения законодательства о погребении и похоронном деле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства кладбище, расположенное на улице Революции в селе Несвоевка Партизанского ГО, не поставлено на кадастровый учет, не определены границы земельного участка, не обеспечена система дренажа для отвода и сбора поверхностных вод, не оборудована стоянка для автотранспортных средств, что ведет к нарушению прав неопределенного круг лиц.

Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой города главе администрации городского округа внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, однако, мер к фактическому устранению выявленных нарушений принято не было.

В связи с тем, что нарушения длительное время не устранялись, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Партизанского городского округа обязанности по определению границ земельного участка кладбища, постановки его на кадастровый учет, разработке проекта кладбища, организации системы дренажа, а также оборудования мест стоянки для автотранспортных средств.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города.