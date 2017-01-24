За пострадавшим летал вертолет с врачами

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Под Магаданом спасли раненого снегоходчика, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ. По предварительным данным мужчина получил травмы во время езды на снегоходе в Ольском городском округе и ему требуется срочная эвакуация по медицинским показателям.

Вчера днем вертолёт Ми-8 Магаданского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и медиками на борту вылетел к месту происшествия. Его передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации в медицинское учреждение.