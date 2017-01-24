Вейпинг не помогает в отказе общества от курения, - ученые

По разным данным, распространенность электронных сигарет повышает или незначительно снижает уровень табакокурения. Так, первое крупное исследование, проведенное в США, привело ученых к выводу, что комбинированное курение в 2014 году встречалось среди молодежи чаще, чем табакокурение в 2009 году. Авторы не нашли прямой связи между отказом от сигарет в пользу вейпов.

В новой работе ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили итоги Национального исследования потребления табака молодежью за 2004–2014 годы. Анализ показал, что в этот период уровень табакокурения среди школьников и студентов снизился, но пик популярности вейпов (в 2007–2009 годах) снижение не ускорил. Также они выявили психосоциальную специфику курильщиков.

По словам специалистов, для потребителей классических сигарет характерен ряд черт, например они реже упоминают о жизни с другим курильщиком или носят вещи с брендом производителя сигарет. В свою очередь, люди, которые употребляют только электронные сигареты, проявляют только некоторые из этих качеств. Вероятно, вейпы воспринимаются ими как нечто менее опасное и предосудительное.