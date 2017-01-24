В Приморье сгорел гараж и автомобиль

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

На пульт пожарно-спасательной службы Шкотовского муниципального района поступила информация о возгорании в гараже, расположенном в посёлке Подъяпольск на улице Дальняя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Оперативно прибыв по сообщению, брандмейстеры приступили к тушению помещения. Проведя разведку, огнеборцы обнаружили горящий гараж и автомобиль, находившийся внутри.

Спустя час после поступления вызова пожар был локализован, еще через 25 минут – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. При тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.