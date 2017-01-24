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В Приморье пожарные потушили баню

Никто не пострадал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

На пульт пожарной охраны Октябрьского муниципального района поступило сообщение о том, что горит баня в селе Покровка на улице Советов, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Незамедлительно на место пожара прибыли расчеты огнеборцев. Спустя 15 минут после поступления вызова пожар был локализован, а еще через час – полностью ликвидирован. 

Общая площадь пожара составила 29 кв.м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. При тушении было задействовано 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

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