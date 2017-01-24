Ученые: Роботы будут видеть кожей

Гремучие змеи – одни из самых опасных в мире. Между глазами и ноздрями у них расположена пара ямок, играющих роль дополнительного органа инфракрасного («теплового») зрения. Итальянские и швейцарские ученые решили создать его искусственный аналог. В статье, представленной на сервисе препринтов arXiv, ученые отмечают, что их прототип примерно вдвое чувствительнее температурных рецепторов нашей собственной кожи.

Рафаэлле ди Джиакомо (Raffaele Di Giacomo) и его коллеги использовали гибкие и прозрачные пленки из пектинов – широко распространенных в природе полисахаридов. Тонкие пектиновые мембраны погружали в хлорид кальция, и включение ионов кальция делало их чувствительными к изменениям температуры. Пленки реагировали на нее движением ионов, меняя сопротивление. Это регистрировали подключенные к ним микроэлектроды, сумев заметить перепады всего в 0,001 К.

По словам разработчиков, это позволяет зарегистрировать теплое тело размером с кролика на расстоянии до метра, что ученые и продемонстрировали, нагрев плюшевого мишку в микроволновке и разместив на нужной дистанции от системы.

Джиакомо и его соавторы поясняют, что их устройство намного проще и дешевле в изготовлении, чем любые аналоги, и чувствительно к большему диапазону температур. Авторы надеются, что в будущем такая пленка станет основой для роботов, действующих в тесном контакте с людьми, в толпе, ведущими поиск и разведку. Она даст им не просто «змеиное» инфракрасное зрение, но и сделает его всенаправленным – на все 360°.