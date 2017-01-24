Туристов из Приморья не пустят в Китай

Восточный Новый год - по традиции время перекрытой границы

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Государственная граница Китая, по традиции, закроется на празднование Восточного Нового года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Приморскому краю. В связи с этим с 28 по 30 января будут закрыты все пункты пропуска в Приморском крае.

С 27 января по 2 февраля не будут работать пункты пропуска “Пограничный-автомобильный”, “Марково”, “Турий Рог”.

3 февраля “Пограничный-автомобильный” будет работать только на пассажирском направлении.

27 января "Полтавка" и "Краскино" будут работать до 13:00 и 13:30 соответственно.

С 31 января по 3 февраля "Краскино" будет работать в обычном режиме.

31 января и 1 февраля в "Полтавке" будет работать только пассажирское направление.

Режим работы железнодорожных, воздушных и морских пунктов пропуска меняться не будет.