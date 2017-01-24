В Хабаровске из-за пожара несколько семей осталось без крова

Огнеборцы потушили двухэтажный дом

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

В ЦУКС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о пожаре в жилом деревянном 2-х этажном 16-ти квартирном доме на улице Глинной в городе Хабаровске, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России. Незамедлительно на место вызова были направлены пожарные расчеты.

Оперативно прибывшие первые пожарные подразделения 21 отряда ФПС по Хабаровскому краю в ходе разведки установили, что гори квартира на первом этаже и две - на втором. Огнеборцы развернули рукавные линии и приступили к тушению огня. Для разведки задымлённых помещений и поиска людей, которые возможно находились в помещениях, было сформировано 4 звена газодымозащитной службы.

С помощью средств спасения из дома эвакуировано 5 человек, ещё 10 человек покинули квартиры самостоятельно. Для их временно размещения был предоставлен автобус от МУП ХПАТП-1.

Для оценки обстановки и координации действия на место происшествия прибыли оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и представители администрации города.

Спустя 1 час 45 минут пожар был локализован на площади 80 кв. метров, еще через 23 минуты - ликвидировано открытое горение. После разбора места пожара и проливки деревянных конструкций в 00 часов 26 минут 24 января пожар полностью потушен. В результате пожара от огня пострадало 5 квартир, есть пострадавший.

В настоящее время причины пожара, виновный и материальный ущерб устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники пожарного надзора МЧС России и оперативно-следственная группа.

Всего для ликвидации пожара привлекались 41 человек, 14 единиц техники, из них от МЧС России - 31 человек, 9 единиц техники.