Человечество еще не готово обосноваться на Марсе, - российские ученые

Лучше строиться на Луне

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Для начала, говорят сотрудники НПО имени Лавочкина, следовало бы сосредоточиться на строительстве базы на Луне. А марсианские проекты - это преждевременные и слишком затратные инициативы, цитирует ученых информагентство ТАСС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

На текущем этапе научно-технического развития, Российская Федерация обладает потенциалом, позволяющим строить базы на Луне. Которые, как предполагается, будут использоваться в качестве некоего полигона для обкатки технологий, необходимых для организации будущих межпланетных экспедиций.

Проработка вариантов колонизации Марса - это бесперспективное, в нынешних условиях, занятие - говорят в НПО имени Лавочкина, где, между прочим, разрабатываются все отечественные межпланетные космические зонды.

"Для того, чтобы обеспечить безопасность пребывания астронавтов на Марсе, необходимо потратить на порядок больше усилий и денежных средств, чем для аналогичного лунного проекта. Даже доставка людей на Красную планету - уже нетривиальная задача, а строительство базы - и вовсе неосуществимый в данный момент проект", - говорят российские ученые.

А что касается базы на Луне, то ее отечественные ученые предлагают строить под поверхностью. Или же на поверхности, но с использованием лунного грунта, который будет преобразовываться в строительные блоки при помощи 3D-печати.