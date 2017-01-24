Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены

Сегодня, 24 января, на Владивостокском автовокзале отменены 10 междугородних автобусных рейсов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
В частности, отменены следующие рейсы:
501 Владивосток - Уссурийск 12:05
506 Владивосток - Находка 12:15
205МП Владивосток - Артём 14:25
536 Владивосток - Врангель14:50
506 Владивосток - Находка 15:10
502 Владивосток - Спасск15:10
502 Владивосток - Спасск 16:15
501 Владивосток - Уссурийск 17:35
503 Владивосток - Дальнегорск 18:00
501 Владивосток - Уссурийск 19:10
О причинах отмены рейсов не сообщается.