Почти половина мужчин заражена смертельным вирусом

Почти половина мужского населения США может быть заражена смертельным вирусом, вызывающим рак, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.
Медики предоставили данные, из которых стало известно, что около 45% всех мужчин в США заражены вирусом папилломы человека. Как считалось ранее, вирус не опасен для людей. Более того его присутствие в организме часто остается незаметным. Однако современные технологии и новые исследования опровергли сей факт.
1886 медицинских данных мужчин, проживающих в Соединенных Штатах, изучили ученые.Таким образом удалось обнаружить, что как минимум четверть из них может быть носителем такого типа вируса папилломы человека. Напомним, что вирус способен вызвать серьезное и страшное заболевание - рак.
Также медики предупреждают, что опасный вирус может передаваться половым путем и вызывать у женщин развитие рака шейки матки.