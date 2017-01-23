При первом темнокожем президенте в истории США несколько раз вспыхивали бунты афроамериканцев

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Несмотря на высокий рейтинг Обамы, американцы не увидели положительных изменений в большинстве сфер жизни за время его президентства. Так, аналитики портала Griffon выяснили, что наиболее позитивно американцы оценивают легализацию однополых браков на всей территории США, сообщает РИА VladNews. Вместе с тем, число тяжких преступлений за время президентства Обамы снизилось на 16%.

Разница между положительными и отрицательными оценками. Источник — Gallup, 2017



Соблюдение прав сексуальных меньшинств выразилось в решении Верховного суда США, 26 июня 2015 года легализовавшего однополые союзы на всей территории страны. Обама прокомментировал этот вердикт словами: «Американское общество стало немного лучше». До решения Верховного суда однополые браки были запрещены в 13 штатах США из 50.

В сфере энергетики за время президентства Обамы в США произошла «сланцевая революция» — ввод в строй новых технологий добычи нефти и газа из сланцевых пород. Сам 44-й президент страны заявил в октябре 2012 года, что США удалось увеличить добычу нефти до «наивысшего уровня за 16 лет».

Обама принял ряд мер по борьбе с климатическими изменениями (глобальным потеплением). «Зелёная энергетика» президента предусматривала сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу путём регулирования деятельности угольных электростанций. Меры, получившие название Clean Power Plan, вступили в силу в 2015 году, однако уже в феврале 2016 года действие закона было приостановлено.

При Обаме экономика США вышла из кризиса.Ему удалось вдвое снизить уровень безработицы (с 10% в 2009 до 4,6% к концу срока). ВВП США с 2010 по 2015 рос на 1,6–2,6% в год. Налоговая политика президента при этом критиковалась (даже был создан сайт, где перечислялись все налоги, выросшие при Обаме).

Государственный долг США за время президентства Обамы вырос почти вдвое. Сейчас он вплотную приблизился к 20 млрд долларов.

В здравоохранении в 2010 году была проведена реформа, получившая название Obamacare. Критикуемый Трампом проект позволил более чем 25 миллионам ранее незастрахованных американцев приобрести медстраховку. Однако для тех, кто не получал субсидий от государства, стоимость страховки возросла.

Обама пытался убедить Конгресс одобрить договор о Транстихоокеанском партнёрстве (снижение административных барьеров для ряда торговых партнёров США) в сфере мировой торговли, но так и не смог этого сделать. Трамп назвал «безумием» поддержку Обамой этого документа.

При первом темнокожем президенте в истории США несколько раз вспыхивали бунты афроамериканцев (как правило, из-за жестокости местных полицейских). В сентябре 2016 года в охваченный беспорядками Шарлотт Обаме даже пришлось вводить Нацгвардию.

Несмотря на негативную оценку населением изменений в сфере преступности, количество тяжких преступлений за время президентства Обамы снизилось на 16% (по данным на январь 2016 года).

В сфере образования в США основные изменения произошли в декабре 2015 года — Обама подписал закон о реформе системы обучения. Реформа позволила штатам и местным органам самоуправления самостоятельно устанавливать стандарты для учеников и учителей.

Обама намеревался либерализовать иммиграционное законодательство, но реформу не позволил провести Верховный суд США.

За восемь лет президентства Обамы армия США участвовала в четырёх военных кампаниях на территориях других стран (Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии). Несмотря на все усилия американцев, им не удалось полностью ликвидировать запрещённую в России террористическую организацию «Исламское государство» на территории Ирака и Сирии, а также остатки «Аль-Каиды» в Афганистане. После вывода войск США из Ирака в стране начался военный конфликт между правительством Ирака и группировками повстанцев, который ещё не завершился. При этом количество терактов в Ираке и в мире в целом за время президентства Обамы резко увеличилось.

Отношения между Россией и США при Обаме ухудшились. Китайские официальные лица проводили президента США словами о достигнутом «прогрессе в отношениях», несмотря на недавние разногласия по поводу Тайваня. Республиканец Джон Маккейн, комментируя окончание президентских полномочий Обамы, заявил, что США «перестали быть мировым лидером», поскольку мировой лидер не допустил бы происходящего в Сирии, хакерских атак на американские политические институты перед президентскими выборами и захвата китайскими военными американского беспилотника в Южно-Китайском море.