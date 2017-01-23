​В Приморском океанариуме появятся привередливые обитатели 16:01, 23 января ​В Приморском океанариуме появятся привередливые обитатели (Фото)
Владивостокский автолюбитель отправил женщину в больницу 15:43, 23 января Владивостокский автолюбитель отправил женщину в больницу (Эксклюзив)
​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными 15:07, 23 января ​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными (Фото)
Новостная лента
Январь, 23 понедельник
16:02
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
16:02
​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными Фото
16:02
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
16:01
​В Приморском океанариуме появятся привередливые обитатели Фото
15:52
Американцы оценили Обаму "на троечку"
15:43
Владивостокский автолюбитель отправил женщину в больницу Эксклюзив
15:32
Юрий Трутнев: В 2017 году в Свободном порту Владивосток и ТОРах создадут 50 предприятий
15:26
В Альпах открылась вакансия отшельника Адреса
15:16
В воскресенье в Приморье произошло 13 пожаров Адреса
15:09
ФАС проинспектирует цены в кафе российских аэропортов
14:59
Таможня: По коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2" товары уже начинают "пролетать"
14:53
Ученые: В Арктике зацвел планктон
14:39
В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы Эксклюзив
14:32
Крещение-2017: на Дальнем Востоке никто не утонул Фото
14:24
Дворовый хоккей по-владивостокски: Красивая игра и адреналин Фото
14:11
Неадекватный мужчина избил таможенника в Приморье
13:59
​На Камчатке проснулся вулкан Ключевской
13:54
Земляне ждут прилета НЛО уже этим летом
13:42
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
13:27
Турнир по армейскому спорту прошел в Приморье
13:25
Водителю, пообещавшему убить оператора ГТРК «Владивосток», грозит 6 лет тюрьмы Фото
13:22
«Ростелеком» увеличил скорость интернета в трех приморских поселках
13:21
В Приморье за заброшенную землю фирме грозит серьезный штраф
13:14
Дети знают родной язык, даже если не говорили на нем ни дня, - ученые
13:08
Во Владивостоке в ДТП пострадал 21 человек Эксклюзив
13:01
Владивостокским бизнесменам расскажут, сколько стоит размещение лотков и торговых палаток Адреса
12:59
В Приморье задержана оптовая партия "Боярышника" Видео
12:46
Посадка на Плутон - документальное видео по фотографиям Видео
12:31
Сидячая работа приближает старость, - ученые
12:24
В Приморье произошел пожар, погибли два человека
12:09
Позиции рубля в очередной раз пошатнулись Эксклюзив
11:59
Фрэнсис Ландивар рассказал о секретах финансовой независимости молодежи Владивостока
11:56
На выходных во Владивостоке произошло 93 аварии Эксклюзив
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

В Альпах открылась вакансия отшельника

Он должен быть готов провести в горах восемь месяце
Фото: tanais.info Фото: tanais.info
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Мэрия австрийского города Заальфельден объявила конкурс на лучшего в мире отшельника, готового провести в горах восемь месяцев (апрель-ноябрь 2017 года), сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

На вакантное место отшельника зовут человека, связанного с христианской верой, который сможет поддержать беседу с местными жителями и паломниками, жалующимися на свои проблемы и горести, Об этом пишет сайт «Интересные вакансии».

В горах на высоте 1400 м над находится маленькая, но очень популярная среди местных часовенка, недавно покинутая своим постояльцем.

У вас будет много времени для созерцания, масса возможностей для аскетизма. И не будет электричества, водопровода, компьютера и ТВ.

Отсутствие интернета компенсирует живописная местность и рукотворные озера, старинные замки и пещеры, а также возможность совершать ежедневные горные прогулки.

А на жизнь можно зарабатывать продажей напитков или поделок туристам и посетителям, как это делали предыдущие отшельники. К тому же местные жители не наведываются в часовню без гостинцев.

Часовня была построена сыном фермера в 17-м веке. Сейчас скит популярен среди местных жителей и туристов, многие считают это место местом силы.

Раньше местные жители приходили сюда и ради бесед с братом Раймондом, который жил здесь 12 лет.

«Многие туристы были поражены моим видом, – приводит слова 69-летнего монаха австрийское радио. – Как так! Отшельник с двумя монетами в кармане, а выглядит не более несчастным, чем я с моими 5 000 евро. Некоторые задумываются над этим».

Последним скит покинул венский психотерапевт Томас Фейглмюллер, который после года отшельничества вернулся к обычной жизни.

Если вы заинтересовались вакансией или знаете людей, жаждущих уединения и способных вести жизнь аскета, можете отправить сопроводительное письмо, резюме и недавнее фото до 15 марта 2017:

Pfarramt Saalfelden

zH Herrn Dechant Alois Moser

Lofererstraße 11

5760 Saalfelden

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными
15:07, 23 января 2017 ​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными

Новое руководство океанариума пообещало обезопасить животных

Ученые: В Арктике зацвел планктон
14:53, 23 января 2017 Ученые: В Арктике зацвел планктон

Это произошло слишком рано

В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы
14:39, 23 января 2017 В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы

Несколько рейсов отменены

Земляне ждут прилета НЛО уже этим летом
13:54, 23 января 2017 Земляне ждут прилета НЛО уже этим летом

Мнения о природе объекта разные

Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
13:42, 23 января 2017 Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены

Причины отмены рейсов неизвестны

«Ростелеком» увеличил скорость интернета в трех приморских поселках
13:22, 23 января 2017 «Ростелеком» увеличил скорость интернета в трех приморских поселках

Узнать подробности новых тарифных планов можно на сайте компании

Дети знают родной язык, даже если не говорили на нем ни дня, - ученые
13:14, 23 января 2017 Дети знают родной язык, даже если не говорили на нем ни дня, - ученые

Исследование международной группы ученых