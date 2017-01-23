В Альпах открылась вакансия отшельника

Он должен быть готов провести в горах восемь месяце

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Мэрия австрийского города Заальфельден объявила конкурс на лучшего в мире отшельника, готового провести в горах восемь месяцев (апрель-ноябрь 2017 года), сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

На вакантное место отшельника зовут человека, связанного с христианской верой, который сможет поддержать беседу с местными жителями и паломниками, жалующимися на свои проблемы и горести, Об этом пишет сайт «Интересные вакансии».

В горах на высоте 1400 м над находится маленькая, но очень популярная среди местных часовенка, недавно покинутая своим постояльцем.

У вас будет много времени для созерцания, масса возможностей для аскетизма. И не будет электричества, водопровода, компьютера и ТВ.

Отсутствие интернета компенсирует живописная местность и рукотворные озера, старинные замки и пещеры, а также возможность совершать ежедневные горные прогулки.

А на жизнь можно зарабатывать продажей напитков или поделок туристам и посетителям, как это делали предыдущие отшельники. К тому же местные жители не наведываются в часовню без гостинцев.

Часовня была построена сыном фермера в 17-м веке. Сейчас скит популярен среди местных жителей и туристов, многие считают это место местом силы.

Раньше местные жители приходили сюда и ради бесед с братом Раймондом, который жил здесь 12 лет.

«Многие туристы были поражены моим видом, – приводит слова 69-летнего монаха австрийское радио. – Как так! Отшельник с двумя монетами в кармане, а выглядит не более несчастным, чем я с моими 5 000 евро. Некоторые задумываются над этим».

Последним скит покинул венский психотерапевт Томас Фейглмюллер, который после года отшельничества вернулся к обычной жизни.

Если вы заинтересовались вакансией или знаете людей, жаждущих уединения и способных вести жизнь аскета, можете отправить сопроводительное письмо, резюме и недавнее фото до 15 марта 2017:

Pfarramt Saalfelden

zH Herrn Dechant Alois Moser

Lofererstraße 11

5760 Saalfelden