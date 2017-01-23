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Происшествия

В воскресенье в Приморье произошло 13 пожаров

Так, в селе Загородное сгорел коттедж
Фото: israelmedia.co.il Фото: israelmedia.co.il
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 13 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Так, 21 января в 02.41 пожарно-спасательную службу Надеждинского муниципального района поступила информация, что в селе Соловей Ключ горит двухэтажная деревянная баня, расположенная на улице Победы.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, пожарные приступили к тушению. Вскоре был установлен очаг возгорания. Наблюдалось обрушение кровли и второго этажа.

В 03.00 пожар был локализован, а в 07.46 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. На месте пожара работали 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

22 января в 10.16 на пульт пожарно-спасательной службы Уссурийского городского округа поступило сообщение о пожаре. Очевидец происшествия рассказал диспетчеру о том, что в селе Загородное, на улице Профсоюзная открытым пламенем горит двухэтажный частный дом.

Оперативно прибыв по сигналу тревоги, огнеборцы столкнулись с горением кровли дома и приступили к тушению коттеджа. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение применить звено газодымозащитной службы.

В 11.06 пожар был локализован, в 16.00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 144 кв. м. При тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю убедительно призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Следует помнить, что курение допускается только в специально отведённых для этого местах. Ни в коем случае не курите в постели, не бросайте непотушенные сигареты. Будьте крайне осторожны при эксплуатации печного отопления и электрических приборов, не перегружайте сеть, а, уходя из дома, выключайте электрооборудование из сети. Не пользуйтесь источниками открытого огня. Не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых, так как даже малая детская шалость может обернуться большим горем.

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