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Политика и экономика

Таможня: По коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2" товары уже начинают "пролетать"

Время оформления уменьшается
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Владивостокской таможней сегодня уделяется серьезное внимание прохождению грузов по международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2», призванным упростить и ускорить движение существующих товарных потоков за счет сокращения логистических затрат и снижения сопутствующих рисков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Позитивным импульсом в развитии коридоров стал переход с 1 октября 2016 года пунктов пропуска Владивостокской таможни на круглосуточный режим работы, введение режима «одного окна» на границе, обязательного предварительного информирования о товарах, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза и внедрение перспективных инноваций, предусмотренных Законом «О свободном порте Владивосток».

В настоящее время среднее время регистрации электронных транзитных деклараций, поданных на товары, следующие по международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2», составляет 8,5 минут, среднее время, затраченное на выпуск, – 20 минут.

Благодаря проводимым мероприятиям сегодня во Владивостокской таможне сроки регистрации электронных транзитных деклараций на товары, перемещаемые по транспортным коридорам, не превышают одного часа с момента подачи. А сроки нахождения 56 % данных товаров в морских портах не превышают 2 дней. Зачастую более длительное нахождение товаров в пунктах пропуска объясняется тем, что транзитные декларации подаются в таможенный орган отправления в течение 2 – 4 дней с момента прибытия. В то же время, учитывая недостаточную вместимость линейных судов и сложившиеся условия негибкого графика движения морского транспорта, несвоевременное предоставление информации в таможенной орган чревато существенными простоями товаров в пунктах пропуска.

При этом в целом отмечается регулярный прирост количества товаров, перемещаемых по международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2». Так за декабрь 2016 года прирост перемещаемых товаров составил 20 %. Учитывая положительную динамику предыдущих месяцев, можно сделать вывод о высоком интересе со стороны участников ВЭД и в целом об успешной работе Владивостокской таможни по доведению до представителей бизнеса преимуществ совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых по международным транспортным коридорам.

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