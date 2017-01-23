Ученые: В Арктике зацвел планктон

Это произошло слишком рано

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Большой коллектив авторов из Норвегии, Германии, Польши, Франции, Канады и США впервые описал случай цветения фитопланктона под арктическим льдом, покрытым толстым снежным покровом ранней весной. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Scientific Reports, позволяют по-новому взглянуть на морскую экосистему Арктики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Научную Россию».

Ученые давно следят за состоянием морского льда в Арктике, поскольку он служит отличным индикатором изменения климата. Замечено, что площадь арктического морского льда сокращается, многолетние толстые льды заменяются однолетними тонкими льдами. Это приводит к тому, что воды Северного ледовитого океана получают больше солнечного света и тепла, а это приводит к цветению воды, то есть развитию фитопланктона. Это явление и его влияние на экосистемы Арктики недооценены, полагают авторы статьи.

«Развитие фитопланктона подо льдом обычно ограничено недостатком солнечного света, т.к. лед и снег отражают более 90% всех солнечных лучей. Однако, как известно, Арктика теплеет, ледяной покров становится тоньше и более подвижным, в результате чего трещины и разводья встречаются все чаще. Подобные разводья играют роль своеобразных "окон", через которые свет поступает под лед и способствует развитию фитопланктона», — так описывает суть работы один из ее авторов Алексей Павлов из Норвежского полярного института.

Ученые наблюдали цветение фитопланктона, где доминируют водоросли Phaeocystis pouchetii, во время экспедиции N-ICE2015, которая проходила с 11 января по 24 июня 2015 года на научном судне «Lance» Норвежского полярного института в Тромсе. Этот тип водорослей может цвести даже при малом количестве света. Диатомовые водоросли, которые преобладают в цветении воды южнее, в данном случае наблюдались в малом количестве. В высоких широтах для них недостаточно света.

Цветение морского льда началось раньше обычного и на более высоких широтах, чем ожидалось. Пик цветения пришелся на период с 25 мая по 2 июня, что зафиксировано подо льдами в 10-80 км от открытой воды. Цветение привело к почти полному истощению поверхностного азота и уменьшило растворенный в воде неорганический углерод до глубины 50 метров.

Ученые полагают, что цветение морского льда может стать более распространенным в Арктике, что изменит продуктивность морской экосистемы, пищевые сети и поглощение углерода океаном.