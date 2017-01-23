В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы

Несколько рейсов отменены

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока сегодня, 23 января, задерживается несколько авиарейсов, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

Рейс SU-1703 Владивосток-Москва (Шереметьево) авиакомпании Аэрофлот задерживается, вылет планировался в 14:35. Также задерживается больше чем на сутки до 14:40 24 января рейс Владивосток-Дальнегорск (HZ-511) авиакомпании Аврора. Соответственно задерживается и обратный рейс из Дальнегорска до 17:40 24 января.

Задерживаются также два рейса Владивосток-Инчхон (Сеул, Корея) авиакомпаний S7 Airlines и Asiana airlines.

Также сегодня отменены рейсы Владивосток-Кавалерово (HZ-517) и Владивосток-Терней HZ-523 авиакомпании Аврора.