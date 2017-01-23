Крещение-2017: на Дальнем Востоке никто не утонул

Святой праздник прошел без эксцессов

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

В ходе Крещенских купаний в ДФО специалистами МЧС происшествий зарегистрировано не было, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ. В федеральном округе для обеспечения безопасности было задействовано около 2 тысяч человек, в том числе от МЧС России – более 540 человек и около 120 единиц техники.

В этом году для совершения Крещенских купаний на Дальнем Востоке иордани посетили более 116 тысяч человек. Они были организованы во всех субъектах, в том числе и в Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия) и Магаданской области, где отмечаются сильные морозы. Учитывая погодные условия, здесь были приняты дополнительные меры безопасности. Благодаря слаженной работе всех экстренных служб происшествий не допущено.

В местах оборудованных купелей в ночь с 18 на 19 января и в течение всего дня приходили люди, чтобы совершить православный обряд омовения. Сотрудники ГИМС и спасатели помогали жителям региона окунуться в освященную воду и безопасно покинуть иордань, без травм и несчастных случаев.

«В этом году на территории Дальнего Востока для купания было оборудовано 178 мест для купания в православный праздник Крещения Господня. В течение всего дня и накануне у купелей было организовано постоянное дежурство сотрудников ГИМС и спасателей для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи пострадавшим. Также в местах выхода людей на лёд находились бригады «скорой помощи». За общественным порядком у иорданей следили сотрудники полиции. Учитывая низкие температуры воздуха, рядом с прорубями были развернуты теплые палатки для обогрева, в которых можно было переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай после погружения в ледяную воду», - отметил Алексей Фомкин, заместитель начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций.