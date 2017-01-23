Дворовый хоккей по-владивостокски: Красивая игра и адреналин

Борьба за кубок главы Владивостока продолжается

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются ледовые баталии: любительские команды участвуют в турнире по дворовому хоккею за кубок главы города Игоря Пушкарёва. 21 и 22 января на муниципальных хоккейных коробках приморской столицы любители этого зимнего вида спорта принимали участие в играх третьей группы турнира. За выход в полуфинал боролись команды «Рубин-2003», «Почтенное общество», «Старт» и «Викинги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Любители погонять шайбу сражались за победу, как настоящие профессионалы. Между командами – настоящий дух соперничества. На льду – захватывающий накал противоборства. По словам болельщиков, любительские команды показали интересный и красивый хоккей.

В субботу матчи состоялись на хоккейных коробках по ул. Героев Хасана, 12; ул. Русская, 86; ул. Фанзавод, 18 и пр-т 100-летия Владивостока, 29-а. Во всех четырех матчах команды бились до последнего. И определять победителей пришлось по серии послематчевых буллитов. В итоге команда «Почтенное общество» одержала победу над «Рубином-2003» со счетом 2:1. «Старт» обыграл команду «Викингов», счет – 3:2. «Викинги», в свою очередь, выиграли у «Почтенного общества» – счет 2:1. А «Старт» снова одержал победу – выиграл у «Рубина-2003» со счетом 3:2.

Матчи 22 января состоялись на хоккейной коробке по ул. Фанзавод, 18. Здесь «Викинги» обыграли «Рубин-2003» со счетом 2:1, а «Старт» одержал победу над командой «Почтенное общество», счет – 3:0. В итоге в полуфинал турнира по дворовому хоккею вышла команда «Старт».

Все эти команды, как и другие участники турнира, состоят из горожан различных профессий и разного возраста, которые в свободное время играют в хоккей.

«Настроение позитивное! Меня позвал играть в хоккей за команду «Почтенное общество» мой отчим Игорь Левчишин, за что я ему благодарен!» - сказал Олег Уманский, участник турнира.

Посмотреть на соревнования владивостокцы приходят семьями и зовут друзей. Болельщики поддерживают и подбадривают хоккеистов-любителей «кричалками».

«Я любитель этого вида спорта. Здесь мне нравится атмосфера: борьба, страсть, адреналин, эмоции игроков и болельщиков. Пришел поддержать друга, в следующем году планирую уже сам принимать участие в турнире», - отметил житель Владивостока Пётр Самойленко.

Как рассказала главный специалист управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Алина Куйдина, игроки стараются проявить все свои лучшие качества, принести пользу своей команде, добиться победы.

Соревнования организованы администрацией Владивостока для популяризации здорового образа жизни. Некоторые хоккеисты участвуют в этом турнире уже не первый год, но есть и те, кто впервые решил попробовать свои силы.

«Мы продолжаем нашу добрую традицию и проводим чемпионат уже седьмой год подряд. В этом сезоне турнир собрал 16 команд. Дворовые хоккейные команды своим участием подают хороший пример молодежи Владивостока. Хочу поблагодарить всех за активную жизненную позицию и пропаганду спорта», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта Юлия Вельбик.

По результатам поединков Юлия Вельбик наградила победителей кубками, медалями и грамотами администрации Владивостока.

По сложившейся традиции все участники сделали совместное фото.

Организаторы приглашают всех желающих поболеть за красивый и бескомпромиссный хоккей.