Неадекватный мужчина избил таможенника в Приморье: инцидент произошел 20 октября на посту "Пограничный" и попал на видео: видно, что российский турист оскорбляет служащего и наносит ему несколько ударов ногой (потерпевший после этого обратился за помощью к врачам), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. По данному факту была проведена проверка, по результатом которой СУ СК на транспорте региона было возбуждено дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По части 1 данной статьи фигуранту грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.
Неадекватный мужчина избил таможенника в Приморье
Инцидент попал на видеоВладивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
13:25, 23 января 2017 Водителю, пообещавшему убить оператора ГТРК «Владивосток», грозит 6 лет тюрьмы
Возбуждено уголовное дело; мнения разделились
13:21, 23 января 2017 В Приморье за заброшенную землю фирме грозит серьезный штраф
Кусты здесь вырослы выше человеческого роста
12:59, 23 января 2017 В Приморье задержана оптовая партия "Боярышника"
Изъято 3 564 коробки со спиртосодержащими жидкостями
12:24, 23 января 2017 В Приморье произошел пожар, погибли два человека
Ещё один мужчина был спасён
11:56, 23 января 2017 На выходных во Владивостоке произошло 93 аварии
В 4 ДТП пострадали 6 человек
11:32, 23 января 2017 В ДТП на Котельникова во Владивостоке пострадала женщина
Потерпевшая направлена на амбулаторное лечение
11:24, 23 января 2017 В Приморье обрушился пирс
Никто не пострадал