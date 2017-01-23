Инцидент попал на видео

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Неадекватный мужчина избил таможенника в Приморье: инцидент произошел 20 октября на посту "Пограничный" и попал на видео: видно, что российский турист оскорбляет служащего и наносит ему несколько ударов ногой (потерпевший после этого обратился за помощью к врачам), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. По данному факту была проведена проверка, по результатом которой СУ СК на транспорте региона было возбуждено дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По части 1 данной статьи фигуранту грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.