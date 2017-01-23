Земляне ждут прилета НЛО уже этим летом

Мнения о природе объекта разные

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Мировые исследователи с нетерпением пытаются дождаться, когда прилетит НЛО. На данный момент никто не может подробно объяснить происхождение этих небесных объектов. Мнения о природе НЛО разные – от космического мусора до исследовательского корабля инопланетян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Многие учёные заявляют, что принцип движения таких объектов в небе подтверждает теорию об их высокотехнологичном происхождении. К тому же, НЛО способно двигаться с необычайной скоростью и при этом не издавать огромного шума.

Стоит отметить, что ситуации встреч с НЛО уже происходили на Земле. В 1991 году пролетевшему рядом с нашей планетой объекту дали название «1991 VG». В недалёком 1975 году многие эксперты приняли этот же «1991 VG» за секретную ракету космического типа, которую изготовили в СССР.

Что касается нашего времени, то уже этим летом жители Южного полушария смогут наблюдать в небе НЛО, поскольку специалисты провели исследование траектории и скорости движения этого объекта. Возможно, что людям удастся запечатлеть внеземной корабль на фото.