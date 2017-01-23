Юрий Трутнев: В 2017 году в Свободном порту Владивосток и ТОРах создадут 50 предприятий

О планах на развитие ДФО полпред доложил президенту России

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

О планах по развитию ДФО доложил на рабочей встрече главе государства вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Мы в 2017 году сдадим около 50 предприятий новых, всего их будет уже в рамках новых инструментов 76. Будет создано ещё более двух тысяч рабочих мест. Количество инвестиционных проектов, мы считаем, будет порядка 900 к концу года", - проинформировал Трутнев.

По словам вице-премьера, идёт подготовка к третьему Восточному экономическому форуму:

"Очень надеемся, что там продолжится и политический диалог. Надеемся на Ваше участие, Владимир Владимирович", - сказал Юрий Трутнев.

Продолжается работа по реализации программы по выделению "дальневосточного гектара". Как отметил вице-премьер, "на сегодняшний день более 30 тысяч заявлений, через 10 дней, с 1 февраля, он стартует на всей территории Российской Федерации, интерес очень большой, делаем всё возможное, чтобы этот интерес обеспечить".

Особый акцент, по мнению вице-премьера, необходимо сделать на создании инструментов поддержки тех людей, которые эту землю получили:

"47 процентов людей, которые получили землю, сегодня говорят о том, что недостаточно организован доступ к финансовым ресурсам – нужен просто кредит", - уточнил он.



Ещё одной темой обсуждения стало улучшение демографической ситуации в макрорегионе. "Демография лучше за последние 25 лет. Отток населения снижается, но он есть", - заявил вице-премьер. - Я думаю, что мы полностью решим эту проблему в 2018-м, в 2017 году будем близки к этому".