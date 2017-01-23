​На Камчатке проснулся вулкан Ключевской

Сохраняется опасность для авиационных полётов

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

22 января зафиксирован пепловый выброс на вулкане Ключевской на высоту до 5500 метров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ.

Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в Камчатский залив. На пути распространения населенные пункты отсутствуют. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Сохраняется опасность для авиационных полётов в районе 3-х вулканов Курило-Камчатской гряды (Шивелуч, Ключевской, Эбеко), связанная с пепловыми и аэрозольными шлейфами.