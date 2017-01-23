Водителю, пообещавшему убить оператора ГТРК «Владивосток», грозит 6 лет тюрьмы

Возбуждено уголовное дело; мнения разделились

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной деятельности журналиста" - в отношении водителя одного из городских автобусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья. По версии следствия, 17 января 2017 года на площади Семеновская в центре приморской столицы водитель автобуса принуждал журналистов ГТРК «Владивосток» к отказу от распространения информации, а так же применил к ним насилие и потребовал прекратить снимать репортаж. По части 3 статьи 144 УК РФ водителю автобуса грозит до 6 лет колонии.

Стоит отметить, что полное видео конфликта водителя и видеооператора государственного телеканала, размещенное в интернете, вызвало неоднозначные реакции граждан. Так, нашлись и сторонники и противники водителя автобуса. Впрочем, последние, в том числе, в качестве аргумента указывают на национальность шофера ("Гастарба́йтеры должны улицы мести а не в автобусах права качать", - пишет Александр). "

"Почему то оператор решил, что он может прикрываясь своей профессией творить беспорядок, хамить, дерзить, оскорблять, препятствовать водителю исполнять свои служебные обязанности," - обращает внимание Наталья.