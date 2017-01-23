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Спорт

Турнир по армейскому спорту прошел в Приморье

Его украшением были матчи по хоккею с шайбой
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Турнир по армейскому спорту прошел в Приморье: в общем зачёте лидерами стали спортсмены из команды Приморского объединения разнородных сил «Шторм», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МО РФ. Второе место завоевала команда «Морской спецназ», третье место заняли военнослужащие соединения морской пехоты (команда «Залп»).

Капитан Александр Хлыстунов в финальном поединке победил именитого спортсмена президента федерации армспорта Приморского края Максима Руденко, 

Соревнования по армейскому спорту состоялись в рамках ежегодного открытого кубка начальника береговых войск Тихоокеанского флота.

В их числе были и матчи по хоккею с шайбой. В результате победу одержала команда соединения морской пехоты «Залп», в финальной встрече обыгравшая сборную команду «Смоляниново». На третьем месте расположилась хоккейная сборная «Славянка».

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