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В Приморье задержана оптовая партия "Боярышника"

Изъято 3 564 коробки со спиртосодержащими жидкостями
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции города Находка Приморского края в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили склад, в котором осуществлялось хранение спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Арестовано 3 564 коробки, в которых находилось свыше 163 тысяч флаконов «Боярышника», «Перцовки» и косметических жидких спиртосодержащих изделий, запрещенных к обороту в РФ. Находка сделана в одном из складских помещений на базе на улице.

Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Вся изъятая спиртосодержащая продукция находится на ответственном хранении на одном из предприятий города.

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