Во Владивостоке в ДТП пострадал 21 человек

Всего за неделю произошло 469 аварий

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшую неделю произошло 469 ДТП; в 14 авариях пострадал 21 человек, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 277 ДТП с материальным ущербом. Участники 69 аварий составили европротоколы.

Всего в приморской столице за неделю было составлено 1 677 протоколов о нарушениях ПДД, в том числе 381 - в отношении пешеходов, 17 - в отношении водителей автобусов и 80 - в отношении таксистов.

Составлено 146 протоколов о не предоставлении преимущества пешеходам в отношении автолюбителей, 74 - о тонировке не по ГОСТу.

Задержано 73 пьяных водителя, 24 любителя быстрой езды - за превышение скорости, 16 автомобилистов попались на выезде на полосу встречного движения. Детей не пристегнули 77 авто-родителей.

54 владивостокских автолюбителя нарушили правила парковки. На штраф-стоянку доставлено 14 авто.

Сотрудники ДПС Владивостока задержали 39 неплательщиков штрафов ГИБДД.