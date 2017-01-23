В Приморье произошел пожар, погибли два человека

Ещё один мужчина был спасён

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

В минувшие выходные произошел пожар в деревянном одноэтажном 6-ти квартирном жилом доме барачного типа с печным отоплением в селе Тавричанка Надеждинского района Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ.

На место вызова прибыло подразделение пожарной охраны. В это время в доме наблюдалось сильное задымление. Огнеборцами незамедлительно было организовано тушение пожара и обследование задымлённых помещений для эвакуации пострадавших.

На пожаре были обнаружены два человека без признаков жизни. Ещё один мужчина был спасён. С отравлением угарным газом каретой скорой помощи он был доставлен в центральную районную больницу поселка Вольно-Надеждинское.

В настоящее время причины пожара и виновный устанавливаются.