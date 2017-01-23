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Общество

Посадка на Плутон - документальное видео по фотографиям

Сближение станции «Новые горизонты» с карликовой планетой
Фото: universetoday-rus.com Фото: universetoday-rus.com
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Команда миссии New Horizons представила цветное видео, на котором изображено сближение станции «Новые горизонты» с самой известной карликовой планетой Солнечной системы.

Об автоматической межпланетной станции «Новые горизонты» слышали многие. С тех пор, как в июле 2015 года она подлетела к Плутону на минимальное расстояние, ее название часто можно встретить на первых полосах научных изданий.

В ходе сближения с крупнейшей известной карликовой планетой Солнечной системы аппарату удалось сделать множество ее снимков. Благодаря этому космическому «рандеву» мы теперь можем насладиться невероятными панорамами Плутона.

Американское космическое ведомство на основе более ста высококачественных снимков небесного тела и его поверхности смонтировало видео, демонстрирующее сближение станции «Новые горизонты» с Плутоном в цвете. По замыслу авторов, данный ролик должен был бы предшествовать «посадке» аппарата на плато Спутник карликовой планеты.

Напомним, что на изучении Плутона миссия аппарата не закончилась. Новой целью New Horizons является астероид 2014 MU69 в поясе Койпера. По прогнозам ученых, станция доберется до пункта назначения в январе 2019 года. Планируемое окончание миссии назначено на 2026 год.

Не так давно NASA также представило видео посадки европейского зонда «Гюйгенс» на Титан. Видео было смонтировано на основе снимков, сделанных аппаратом во время миссии.

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