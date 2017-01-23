Сидячая работа приближает старость, - ученые

Речь идет о биологическом возрасте

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Низкая физическая активность приводит к ускоренному старению клеток, говорится в статье American Journal of Epidemiology, кратко о которой сообщает Science Daily, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) сообщают, что пожилые женщины, которые проводят сидя более 10 часов, стареют в среднем на восемь лет быстрее более активных сверстниц. Речь идет о биологическом возрасте, который отражает общее состояние здоровья человека.

В исследовании приняли участие 1500 женщин в возрасте от 64 до 95. Все они носили акселерометры на правом бедра в течение недели, благодаря чему ученые смогли отследить их перемещения.

Пожилые женщины, которые уделяют физической активности менее 40 минут в день и проводят более 10 часов в день сидя, имеют более короткие теломеры - концевые участки хромосом. Теломеры защищают хромосомы от повреждений, но с возрастом постепенно укорачиваются.

Помимо возраста на теломеры влияют состояние здоровья и образ жизни. Такие факторы, как курение или ожирение, могут ускорить процесс сокращения длины теломер. Укороченные теломеры связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и основными видами рака.

Сидячий образ жизни приводит к тому, что клетки стареют более быстрыми темпами. Соответственно, фактический возраст перестает соответствовать биологическому возрасту. Зарядка по крайней мере в течение 30 минут в день помогает сократить этот разрыв.

Ранее кардиологи рассказали, сколько часов в день можно проводить сидя без вреда для сердца.