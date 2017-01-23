Позиции рубля в очередной раз пошатнулись

Где во Владивостоке выгодно приобрести валюту?

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня, 23 января: доллар США составляет 59.66 рубля, евро - 63.72 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников заявил о том, что позиции рубля на валютном рынке в очередной раз пошатнулись. Накануне российская валюта упала к доллару и евро, но в итоге вернулась к номинальному росту, и доллар остался в районе 59,63 и 63,70 рубля остался евро, соответственно.

Сегодня во Владивостоке выгодно приобрести американскую валюту в Саммит Банке и в ББР Банке за 59.85 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 59.35 рубля за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Саммит Банке за 64.00 рубля а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 63.60 рубля за один евро.