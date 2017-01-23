Дети знают родной язык, даже если не говорили на нем ни дня, - ученые

Исследование международной группы ученых

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Если приемный ребенок попал в другую страну еще в раннем младенчестве, он все равно сохранит некоторые «знания» о родном языке и легче будет на нем говорить, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Младенцы погружаются в языковую среду с первых же дней жизни, и хотя сами они начинают говорить значительно позже, первый опыт оказывает большое влияние на будущие языковые способности. К таким выводам пришли Мириам Брёрсма (Mirjam Broersma), исследовательница из Нидерландов, и ее коллеги из Австралии и Южной Кореи. Их статью публикует журнал Royal Society Open Science.

Ученые исследовали 29 приемных детей из Кореи, которые были приняты в нидерландские семьи во младенческом возрасте и не знали языка своих биологических родителей. В течение нескольких недель они обучались различать и произносить сложные корейские согласные, совершенно незнакомые в Северной Европе. В качестве контроля использовалась такая же группа урожденных голландцев.

Эксперимент показал, что поначалу те и другие дети демонстрировали примерно равные результаты, но уже после первых занятий корейцы понимали и копировали сложные звуки своего родного языка намного лучше голландцев. Более того, эти способности показывали даже дети, покинувшие Корею в возрасте до шести месяцев, когда они еще совершенно не разговаривали. И не было никакой разницы между ними и теми, кто был усыновлен на ранних этапах формирования речи, старше 17 месяцев после рождения.

«Это значит, что важнейшие сведения о языке накапливаются уже на первых этапах жизни, – говорит Мириам Брёрсма. – Это знание о допустимых в нем "паттернах", а еще не о словах».