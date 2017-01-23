В 4 ДТП пострадали 6 человек

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

На выходных во Владивостоке произошло 93 аварии, из них 48 - с материальным ущербом. В четырех ДТП пострадали шесть человек, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 16 столкновений составили европротоколы.

За минувшие субботу и воскресенье сотрудники ДПС зарегистрировали 475 различных нарушений Правил дорожного движения: 37 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам автолюбителями, 34 случая перевозки не пристегнутых детей, 20 случаев тонировки не по ГОСТу. Остановлены 15 автомобилей пьяных автолюбителей, 9 - "шумахеров", 3 - выехавших на "встречку".

Составлены протоколы в отношении 18 водителей, нарушивших правила парковки. На дорогах города "поймано" 4 злостных неплательщика штрафов ГИБДД.

Пешеходы за два дня нарушили ПДД 156 раз.