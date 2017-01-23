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Общество

Время вымирания древних "птиц ужаса" определили по экскрементам

Предполагается, что пернатых уничтожили люди
Фото: naked-science Фото: naked-science
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Исследователи нашли дополнительные свидетельства в пользу того, что исчезновение гигантских «птиц ужаса» и других представителей австралийской мегафауны связано с заселением материка аборигенами, которое произошло примерно 45 тыс. лет назад, .

Тысячи лет назад территорию Австралии населяли весьма необычные животные. Здесь, например, обитали гигантские птицы Genyornis newtoni, рост которых превышал два метра, а вес – 200 кг. В этой части мира можно было встретить и весьма странных млекопитающих, таких как зигоматурусы. Это массивные животные, которые сравнимы по своим размерам с карликовыми гиппопотамами.

Ученые не одно десятилетие пытаются понять, что же стало причиной исчезновения многих представителей австралийской мегафауны. В последнее время появляется все больше свидетельств в пользу того, что «убийцей» гигантских птиц и многих видов млекопитающих стали австралийские аборигены.

И теперь представляющий Университет Колорадо в Боулдере (США) Гиффорд Миллер (Gifford Miller) и его коллеги нашли еще одно свидетельство в пользу этого. Ученые проанализировали отложения на дне Индийского океана, который примыкает к австралийским юго-западным берегам. В центре внимания исследователей оказались грибки Sporormiella, споры которых жили в экскрементах древних животных. Как оказалось, споры исчезли из отложений примерно 40 тыс. лет назад – примерно тогда же, когда на материке поселились первые аборигены. При этом, как выяснили ученые, австралийская флора в это время не претерпела заметных изменений.

Все это свидетельствует в пользу того, что именно человек ответственен за гибель «птиц ужаса» и многих других крупных животных. Ученые предполагают, что аборигены охотились на молодых особей. Расчеты показывают, что в этом случае полное уничтожение вида было возможно за несколько сотен лет.

Ранее, напомним, другая группа ученых воссоздала крик древних «птиц ужаса», живших на территории Южной Америки. Как оказалось, эти существа издавали рычащие звуки.

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