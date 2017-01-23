Владивостокским бизнесменам расскажут, сколько стоит размещение лотков и торговых палаток

Круглый стол пройдет 25 января, ведется регистрация участников

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

В среду, 25 января, в Центре развития предпринимательства Владивостока состоится круглый стол на тему «Определение размера коэффициентов функционального использования при расчете платы за размещение нестационарных торговых объектов». Предпринимателей приглашают принять участие в работе круглого стола, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Участниками мероприятия станут Марина Соколова, начальник управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока; Филипп Мацыга, заместитель начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока; Татьяна Седова, начальник отдела муниципального контроля торговой деятельности управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока.

Круглый стол пройдет 25 января по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства».

Время проведения круглого стола - с 14:30 до 16:30.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.crpvl.ru/events.html