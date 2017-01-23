В ДТП на Котельникова во Владивостоке пострадала женщина

Потерпевшая направлена на амбулаторное лечение

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

В ДТП, которое произошло во Владивостоке в районе дома по Котельникова, 7, пострадала 28-летняя женщина-пешеход: на нерегулируемом пешеходном переходе ее сбил автомобиль Тойота Раум, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Установлено, что машина под управлением 29-летнего автолюбителя двигалась с Баляева на проспект Красного Знамени. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылка. Она направлена на амбулаторное лечение.

ДТП произошло в пятницу, около 18:50.