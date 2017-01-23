Фрэнсис Ландивар рассказал о секретах финансовой независимости молодежи Владивостока

Встреча состоялась в библиотеке «Бук»

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Свободное общение на английском с директором благотворительного партнерства «Руки помощи» Фрэнсисом Ландиваром состоялось в городской молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) 21 января, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как отметили специалисты МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», образовательная встреча с Фрэнсисом Ландиваром была построена на живом общении и обсуждении различных злободневных тем. В этот раз он особое внимание уделил одной из насущных проблем молодёжи – «financial independence» (финансовой независимости).

Так, лектор попросил собравшихся на встрече молодых людей усвоить правила – за все в этой жизни необходимо платить, и все деньги нужно зарабатывать собственным трудом.

«Если ты хочешь быть здоровым – веди правильный образ жизни, если хочешь иметь много друзей и быть популярным – стань дружелюбным и не причиняй никому зла, если хочешь быть богатым – работай. Никто не заплатит вам за лень», - рассказал Фрэнсис Ландивар.

Приглашенный гость призвал молодых людей не останавливаться в собственном развитии, наоборот, жить по правилу: новый день – новое знание. «Вы должны развиваться, открывать для себя что-то новое каждый день», - отметил лектор. По его словам, если человек не сможет сделать себя богатым духовно, то и не сможет достичь финансового благополучия.

В завершение встречи мистер Ландивар в качестве воодушевляющего примера рассказал биографию американского предпринимателя, получившего широкое признание в качестве пионера эры IT-технологий, - Стива Джобса. Бизнесмен, по словам рассказчика, питал настоящую страсть к своей деятельности и был очень трудолюбивым – а именно эти качества зачастую ложатся в истории успехов многих богатых людей.

После окончания лекции еще долгое время гости молодежной библиотеки не могли отпустить Фрэнсиса, задавая все новые вопросы и просто благодаря за познавательную и приятную встречу.

Отметим, это уже не первое мероприятие с Фрэнсисом Ландиваром. Его положительная энергия и веселый способ подачи материала заставляет собравшихся улыбаться и активно участвовать в обсуждении. Специалисты библиотечной системы планирует продолжить организацию встреч с директором благотворительного партнерства «Руки помощи». Анонс мероприятия будет размещен на официальном сайте муниципальной сети библиотек - http://www.vladlib.ru/.