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ТОП-5 животных-лекарей

По версии официальной науки
Фото: avtograf22.ru Фото: avtograf22.ru
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Ученые-биологи определили пятерку животных, которые действительно могут лечить людей и способны подтвердить эффективность народной медицины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

В Топ-5 животных-врачей вошли лошади, коты, собаки, змеи и пчелы. Благодаря проведенным экспериментам, ученые смогли выяснить, в какой области эти животные наиболее эффективны.

Выяснилось, что лошади помогают справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также помогают быстро приходить в форму пациентам, получившим травмы и ранения. Кроме того, лошади - идеальные спутники людей, пытающихся побороть наркотическую и алкогольную зависимость.

Собаки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и выйти из депрессии. Главные «друзья человека» умеют определять опухоли на ранних стадиях и могут вернуть хозяина к жизни даже после перенесенного тяжелого заболевания.

Кошки прекрасно справляются с неврозами, депрессией, приводят в порядок нервную систему.

Пчелы, производящие мед и прополис, тем самым помогают лечить различные заболевания - от вывихов до радикулита, ведь эти компоненты входят в состав многих эффективных кремов.

Не менее полезен змеиный яд, который добавляют в гели и лосьоны для лечения суставов и сосудов.

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