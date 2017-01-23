В Приморье ранее судимый таксист задержан за кражу зеркала

Мужчине грозит новый срок

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Заявительница рассказала, что в ночное время с автомашины Мазда Демио, стоящей на придомовой территории по улице Кирова, похищено зеркало бокового вида, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Установлено, что задержанный является работником таксомоторной компании. Ранее, подозреваемый повредил на служебной автомашине зеркало бокового вида и должен был устранить неполадки. Со слов мужчины, денег на приобретение запчасти не было, поэтому он решил совершить кражу.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Жителю Артема может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 2 лет.