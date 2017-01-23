Сколько стоит проезд на общественном транспорте Владивостока?

Тарифы будут действовать весь 2017 год

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

С сегодняшнего дня во Владивостоке на один рубль повысилась стоимость проезда на всех видах общественного транспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Такое решение 26 декабря 2016 года принял департамент по тарифам администрации Приморского края.

Стоимость проезда в городских пассажирских автобусах теперь составляет 21 рубль, в трамвае и троллейбусе – 14 рублей, на фуникулере – 12 рублей. Указанные тарифы будут действовать в приморской столице до конца 2017 года.