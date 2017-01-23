Произошло лобовое столкновение

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке микрогрузовик выехал на "встречку" Nissan Atlas: произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota Fortuner. По всей видимости, 55-летний водитель второго авто действительно "родился в рубашке": он получил сотрясение и легкую черепно-мозговую травму, а также множественные ссадины - но повреждения оказались таковы, что достаточно амбулаторного лечения, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Установлено, что микрогрузовик двигался с Выселковой на улицу Русскую. В районе дома по Бородинской, 26 29-летний водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Авария произошла в светлое время суток.